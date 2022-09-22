Google kurucusu Larry Page'in uçan araba projesi sonlandı

Google kurucu ortaklarından Larry Page'in yıllar önce başlattığı uçan araba projesinin iptal edildiği duyuruldu.

Günümüzde birçok şirket uçan araba projeleri üzerinde çalışıyor. Ancak ABD merkezli teknoloji devi Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page, ilk olarak 2010 yılında "Kitty Hawk" isimli bir girişim kurarak uçan arabalar üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Proje, dikey düzlemde kalkıp inen (VTOL) ve tamamen otonom bir şekilde yol alabilen bir uçan arabayı içeriyordu. Yıllardır geliştirilen proje, 2018 yılında prototip olarak karşımıza çıkmıştı.

Proje iptal edildi

Google'ın kurucu ortağı Larry Page tarafından finanse edilen iddialı "uçan araba" girişimi Kitty Hawk, tamamen iptal edildi. Şirket, LinkedIn'de yaptığı kısa bir gönderide iptal haberini duyurdu.

Google, projenin neden iptal edildiğini duyurmasa da bir şirket sözcüsü, bu projenin iptal edilmesinin Boeing ile olan stratejik iş birliğini etkilemeyeceğini söyledi.

Öte yandan, Boeing ile olan yakın ilişki sonucunda yeni bir uçan araba mı geliştirileceği bilinmiyor.



