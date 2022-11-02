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    Google Lens uygulaması bilgisayarlara geldi

    Google'ın aradığınız her şeyi tek bir fotoğrafla bulmanızı sağlayan uygulaması Google Lens, bilgisayarlarda kullanıma sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 11:29
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    Google Lens uygulaması bilgisayarlara geldi

    Google tarafından geliştirilen ve sinir ağına dayalı görsel analiz kullanarak tanımladığı nesnelerle ilgili bilgileri kullanıcılara sunan Google Lens uygulaması, bazı durumlarda oldukça kullanışlı olabiliyor.

    Google’ın Android üzerinde yıllardır kullanımda olan ve sevilen arama servisi Google Lens, artık bilgisayarlara da geldi.

    Google'ın masaüstü sürümüne eklendi

    Android için Chrome uygulamasında görsellere basılı tutulduğunda “Google Lens ile ara” seçeneği ile kullanılabilen özellik, Google'ın web sitesinde de benzer bir şekilde aktif edilebiliyor.

    Kullanıcılar, Google’ın ana sayfasına gittikten sonra arama çubuğunun sağ tarafında bulunan Google Lens butonunu kullanabiliyor.

    google

    Ayrıca Chrome kullanıcıları, herhangi bir web sitesindeki görsellere sağ tıklayıp "Resmi Google Lens ile ara" seçeneğini kullanabiliyor.

    Google Lens'in bilgisayar sürümünde de görsel ile ürün arama, fotoğraftaki metni yazıya çevirme ve çeviri özellikler mevcut.


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