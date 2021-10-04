Google Lens uygulaması iPhone'lara geliyor

Google’ın, fotoğraflar ile arama yapılmasını sağlayan popüler servisi Google Lens, iOS için Google uygulamasına eklenecek.

Google tarafından geliştirilen ve sinir ağına dayalı görsel analiz kullanarak tanımladığı nesnelerle ilgili bilgileri kullanıcılara sunan Google Lens uygulaması, bazı durumlarda oldukça kullanışlı olabiliyor.

Google’ın Android üzerinde yıllardır kullanımda olan ve sevilen arama servisi Google Lens, masaüstü ve iOS kullanıcıları ile buluşuyor.

Android için Chrome uygulamasında görsellere basılı tutulduğunda “Google Lens ile ara” seçeneği ile kullanılabilen özellik, masaüstü Chrome’da da benzer bir şekilde aktif edilecek.

Görsellere sağ tıklayıp “Sayfanın bir kısmını Google Lens ile ara” seçeneği seçilerek, sayfadaki herhangi bir görsel veya görselin herhangi bir kısmı ile arama yapılabilecek.

iOS'TAKİ GOOGLE UYGULAMASINA DA EKLENECEK

Google Lens, Android ve masaüstü için Chrome üzerinden kullanılsa da iOS kullanıcıları Google uygulaması üzerinden bu özelliğe erişebilecek.

Kullanıcılar, Google uygulamasına gömülü gelen tarayıcı üzerinden, sayfa üzerindeki herhangi bir görseli arayabilecek.

Google, Google Lens’in yeni makine öğrenimi algoritmaları ile güçlendirildiğini ve gösterilen ürünleri 200 milisaniyede tanıyabildiğini söylüyor.