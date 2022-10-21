Google Meet nedir? Google Meet nasıl kullanılır?

Google tarafından geliştirilen konferans programı Google Meet hakkında tüm merak edilenleri derledik. Peki Google Meet nedir ve nasıl kullanılır?

Google Meet, Google şirketi tarafından işletmelere özel olarak sunulan bir video konferans programıydı. Ancak şirket 2020 yılında aldığı bir karara Google Meet'i tüm kullanıcıların kullanımına açtı.

Ücretsiz halde sunulan Google Meet kullanımı açısındanda oldukça basit ve kullanışlıdır.

Google Meet sayesinde onlarca kullanıcı birlikte toplantıya katılabilir. İnternet bağlantısı bulunduğu süre içerisinde onlarca kişi toplu şekilde video görüşmesi yapabilir.

Google Meet nedir?

Google Meet görüntülü konferans hizmeti veren bir uygulamadır. Google Meet sayesinde kolaylıkla görüntülü toplantılar ve konferanslar düzenleyebilirsiniz.

Google Meet'in ücretsiz sunulan sürümünde bazı sınırlamalar bulunuyor. Ücretsiz sürümde kullanıcılar en fazla 100 katılımcı ve 1 saat ile sınırlı olacak şekilde toplantı gerçekleştirebilirler. Birebir yapılan toplantılarda ise süre 24 saattir.

Google Meet nasıl kullanılır?

Google Meet kullanımı oldukça kolay bir programdır. Google Meet'in kullanımını 2-3 dakika içerisinde çözebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

- Google Meet'i web üzerinde kullanmak için "apps.google.com/meet" sitesine girin. Tarayıcıda sağ üst bölümde bulunan "Toplantı başlatın" veya bir toplantıya girmek için "Toplantıya katılın" butonuna tıklayarak kullanmaya başlayın.

- Google Meet'i telefon üzerinden kullanmak için Google Meet uygulamasını App Store veya Android marketlerden cihazınıza indirerek kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.