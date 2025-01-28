Google, Meksika Körfezi'ni haritalarında 'Amerika Körfezi' olarak değiştiriyor

AA & Ensonhaber

Trump’ın İsim Değişiklikleri: Google Haritalar ve “Amerika Körfezi” Tartışmaları

Google Haritalar’ın X platformundaki resmi hesabından, Trump’ın Meksika Körfezi ve Denali Dağı için talep ettiği isim değişikliklerine ilişkin bir duyuru yapıldı.

Açıklamada, “Resmi devlet kaynaklarından gelen güncellemeleri haritalarımıza yansıtmak, uzun yıllardır süregelen politikamızdır.” ifadesine yer verildi. Bu doğrultuda, Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak, Alaska’daki Denali Dağı’nın adının ise “McKinley” olarak değiştirileceği açıklandı.

Değişikliklerin, ABD Coğrafi İsimler Sistemi’nde yapılacak düzenlemelerin ardından uygulamaya konulacağı belirtildi. Ayrıca, ABD’deki kullanıcıların haritalarda yalnızca yeni isimleri göreceği, diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise her iki isme de erişebileceği ifade edildi.

DENALİ DAĞI'NIN TARİHİ VE YENİDEN İSİMLENDİRME GİRİŞİMİ

Kuzey Amerika’nın en yüksek zirvesi olan Alaska’daki Denali Dağı, 2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından yerli halkın uzun süredir kullandığı “Denali” adıyla resmileştirilmişti. Zirve, daha önce eski ABD Başkanı William McKinley’nin onuruna “Mount McKinley” olarak adlandırılmıştı. Trump ise Denali’nin adını tekrar “McKinley” olarak değiştirme isteğini dile getirerek, bu konuda kararlı bir tutum sergilemişti.

"AMERİKA KÖRFEZİ" ÖNERİSİ

Meksika Körfezi’nin adını değiştirme fikrini ilk kez 7 Ocak’ta Mar-a-Lago’daki bir basın toplantısında dile getiren Trump, bu önerisini 20 Ocak’taki yemin töreninde tekrar gündeme taşıdı. Konuşmasında, “Meksika Körfezi’nin ismini yakında Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz.” ifadelerini kullanan Trump, aynı gün Beyaz Saray’da imzaladığı bir kararnameyle bu değişikliği resmileştirdi.

Kararname metninde, “Başkan Trump, hükümet yönetiminde sağduyuya öncelik veriyor ve Amerikan medeniyetinin köklerini yeniden inşa ediyor” ifadeleri dikkat çekti. Trump’ın bu girişimi, hem iç hem de uluslararası arenada geniş yankı uyandırırken, özellikle Meksika ve Latin Amerika ülkelerinde eleştirilerin hedefi oldu.

Trump’ın isim değişiklikleri, ülke içindeki kültürel ve politik tartışmaları körüklemeye devam ediyor. Google Haritalar gibi büyük platformların bu değişikliklere uyum sağlaması, bu tartışmaları daha da alevlendirebilir.