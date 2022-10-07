Google, merakla beklenen Pixel 7 serisini tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google, aylardır süren beklemenin ardından Tensor G2 işlemcili Pixel 7 serisini görücüye çıkardı. İşte Google Pixel 7 fiyatı ve özellikleri...

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini geçtiğimiz yıl ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

Google, aylardır süren beklemenin ardından şimdi de Tensor G2 işlemcili Pixel 7 serisini tanıttı. Gelin telefonların özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.

Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro özellikleri

Her iki telefon da geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’ya benziyor. Öte yandan yeni modeller, 4nm sürecinde üretilen Google'ın kendi işlemcisi Tensor G2'den güç alıyor.

Google Pixel 7, 6.3 inç 2400 x 1080 çözünürlük ve 90Hz ekrana sahipken, Pixel 7 Pro ise 6.7 inç 3120 x 1440 çözünürlük ve 120Hz ekran kullanıyor.

Pixel 7'de 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor. Pro modelinde ise 12GB RAM ve 128GB/256GB/512GB depolama seçeneklerine yer veriliyor.

Kamera tarafında ise Google, geçtiğimiz yılın sensörlerini kullanmaya devam ediyor. Her iki telefon da 50MP ana kamera, 12 MP geniş açılı kameraya sahipken; Pixel 7 Pro, ekstradan 48MP telefoto sensörü ile 5X optik yakınlaştırma özelliği sunuyor.

Son olarak, Pixel 7'de 21W hızlı şarj destekli 4355 mAh batarya, Pro'da ise 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya karşımıza çıkıyor.





Google Pixel 7 serisi fiyatları

Google Pixel 7, 599 dolar fiyat etiketi ile 13 Ekim’de satışa çıkacak. Google’ın amiral gemisi olacak olan Pixel 7 Pro ise 899 dolar fiyat etiketi satışa sunulacak.