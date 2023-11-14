Google milyonlarca Gmail hesabını silecek: Risk altında mısınız Aralık ayından itibaren etkin olmayan Gmail hesapları silinme riskiyle karşı karşıya kalacak. Google, değişikliğin hesapların dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesini önleyeceğini söylüyor

ensonhaber.com

Google'ın etkin olmayan kullanıcılarla ilgili kurallarını değiştirmesi nedeniyle milyonlarca Gmail hesabı, aralık ayından itibaren silinecek.

Üç haftadan itibaren, iki yıldan uzun süredir kullanılmayan tüm Gmail hesapları silinecek.

Yakın zamanda etkin olmayan Google Drive, Dokümanlar, Takvim, Meet ve Google Fotoğraflar hesapları da tüm içerikleriyle birlikte silinmiş olacak.

Kullanıcılara bildirim gidecek

Silinme riski altındaki hesaplara, kaldırılmalarından önceki aylarda birden fazla bildirim gönderilmişti.

Google, etkin olmayan hesapların suçlular tarafından ele geçirilip spam veya diğer kötü amaçlı içerikler için kullanılması riskini azaltmak için bu değişikliğin gerekli olduğunu söylüyor.

İki yılda bir giriş yapmanız yeterli

İlk kez mayıs ayında duyurulan silme işlemi, ücretsiz denemelere erişim için kullanılan hesaplar gibi oluşturulan ve daha sonra bir daha asla kullanılmayan hesaplarla başlayacak.

Hesabınızın süresinin dolmak üzere olduğundan endişeleniyorsanız, hesabınızı aktif tutmak için yapmanız gereken tek şey iki yılda bir giriş yapmaktır.

Google, bir e-postayı okumak, bir YouTube videosunu izlemek veya Google'da arama yapmak gibi etkinliklerin bir hesabın silinmesini önlemek için yeterli olacağını söylüyor.

Resimleri bir Google Fotoğraflar hesabında saklıyorsanız, fotoğraflarınızın kalıcı olarak silinmesini önlemek için hizmete ayrı olarak giriş yapmanız gerekecek.

Gmail hesapları aracılığıyla haber yayınları veya uygulamalar gibi hizmetlere aktif aboneliği bulunan kullanıcılar, silinmeden etkilenmeyecek.

Ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Ruth Kricheli, değişikliğin 'kullanıcılarımızı spam, kimlik avı dolandırıcılığı ve hesap ele geçirme gibi güvenlik tehditlerinden korumak' için gerekli olduğunu söylüyor.

Unutulan veya gözetimsiz hesapların ele geçirilme olasılığı, aktif olarak tutulan hesaplara göre çok daha yüksektir.

Bunun nedeni, Google tarafından yapılan dahili bir analize göre, eski hesapların genellikle güncel olmayan veya yeniden kullanılmış şifrelere dayanması ve iki faktörlü kimlik doğrulama kurulumuna sahip olma ihtimalinin on kat daha az olmasıdır.

Son analizler, saldırıya uğramış Gmail hesaplarının darkweb'de 60 dolara satıldığını gösteriyor .