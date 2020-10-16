Google mırıldanarak şarkı bulma özelliği nasıl kullanılır?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, mırıldanarak şarkı bulma özelliğini hayata geçireceğini açıkladı. Bu özelliği kullanmak isteyenler mırıldanarak şarkı bulma özelliğini araştırıyor.

Google Asistan'ın bu yeni özelliğiyle birlikte mırıldanarak ya da ıslık çalarak şarkı bulmak çok kolay bir hale geldi. Bu özellik, Google'ın iOS ve Android platformlarındaki ana uygulamasında da geçerli olacak. Peki, Google mırıldanarak şarkı bulma nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

GOOGLE MIRILDANARAK ŞARKI BULMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Eski ya da yeni bir şarkıyı unuttuysanız ve "sözleri dilimin ucunda" diyerek hatırlamaya çalışıyorsanız tam o sırada bu özellik devreye giriyor. Şarkının ufak bir noktasını hatırlamanız bile mırıldanarak bulmanıza yardımcı olabilecek.

"Bu şarkı nedir" diye sorabileceğiniz Google Asistan'ı açtıktan sonra şarkı sözlerini mırıldanın ya da müziği ıslık çalın.Google'ın yapay zeka asistanı sayesinde dinletilen müzik kolaylıkla bulunabilecek. Bulunan sanatçı ve şarkı hemen ekranda görünebilecek.

ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?

Gelişmiş bir yapay zeka ve sinirsel hesaplamalar kullanılarak geliştirilen bu teknoloji, Google'ın uzun süredir yatırım yaptığı yapay zeka teknolojisinin meyvelerinden biri olarak kabul ediliyor. Müzik bulma özelliği, buluta yüklenmiş bir Google AI kümesini kullanıyor. Ses kaydınızı analiz ediyor ve dijital dalga biçimine dönüştürüyor. Ardından yapay zeka ile beslenen veri yığınına girerek buna uygun bir dijital dalga biçimi arıyor. Bu melodiyi bulduğunda ise uygun bir YouTube videosunun bağlantısını kullanıcıya ulaştırıyor.

20’DEN FAZLA DİL DESTEĞİ

Firma bu özelliği bir online etkinlik sırasında farklı özelliklerle birlikte açıkladı. Sistem Apple iOS’un, Google Android’in platformlarında 20’den fazla dil desteğiyle sunulacak. Google’a göre özelliğin çalışması için kullanıcıların çok düzgün bir konuşma yapması gerekmiyor.