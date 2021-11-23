Google ofislerinde robotlar çalışacak

Google, ofislerde robot çalıştırmak için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Google'ın ana şirketi Alphabet, ofislerine günlük görevleri yerine getirmeleri için robotlara görev verececek.

Google'ın alt şirketlerinden biri olan Moonshot Factory tarafından değerlendirilen proje, robotların ofislerde basit işleri yerine getirebilmesini amaçlıyor.

2010 yılında kurulan Moonshot Factory; Google Glass, internet balon projesi Loon ve Waymo gibi dikkat çekici bazı projeleri yürütüyor.

OFİS ROBOTLARI GELİŞTİRİLİYOR

Şirket, şimdilerde masa silme, atıkları ayırma, kapıları açma ve toplantı odalarındaki sandalyeleri düzenleme gibi ofis tabanlı basit görevleri öğrenecek robotlar geliştiriyor.

Söz konusu işlemleri makine öğrenmesi ile robotlara öğreten Google, robotların yüzde 90 doğrulukla görevleri yerine getirmesini sağladı. Ancak şirket, bu oranı yüzde 100'e çıkarmak için çalışıyor.

Geliştirme sürecinin ardından ise robotlar ilk etapta Alphabet'in Mountain View ofisinde çalışmaya başlayacak.