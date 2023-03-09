Google One VPN hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor Google, VPN desteğini daha fazla ülkeye ve daha fazla aboneye sunmaya başladı.

Virtual private network (VPN), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisine deniyor.

VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabiliyor.

Google, bundan birkaç yıl önce yeni nesil bulut depolama hizmeti Google One için VPN hizmetini hayata geçirmişti.

Kısıtlı olarak kullanılıyordu

Google, VPN desteğini şimdiye kadar sadece daha yüksek ücretli planlara abone olanlara sunuyordu.

Ancak şirket, VPN desteğini daha fazla ülkeye ve daha fazla aboneye getiriyor.

Google VPN hangi ülkelere geldi

Tüm Google One abonelerine VPN erişimi sağlanması için birkaç hafta daha beklenmesi gerekiyor.

VPN hizmetinden yararlanabilecek ülkeler ise şöyle:

ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, İzlanda, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bu listeye eklenip eklenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.