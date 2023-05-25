Google para dağıtıyor! Güvenlik açığını bulana 30 bin dolar ödül Google, mobil uygulamalarındaki güvenlik açıklarını bulanlara 30 bin dolara varan ödüller verecek.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Google, Mobil Güvenlik Açığı Ödül Programı’nın detaylarını açıkladı.

Android uygulamalarındaki güvenlik açıklarının tespit edilmesi için hayata geçirilen yeni program, kullanıcılara 500 ila 30 bin dolar arasında ödül veriyor.

Şirketin, bulunan hatalara ödeyeceği miktarlar uygulama kademelerine göre değişiyor.

Google Play Hizmetleri, AGSA, Google Chrome, Google Cloud, Gmail ve Chrome Remote Desktop gibi uygulamalar, birinci kademede değerlendirilecek.

Google uygulamalarında açık bulana 30 bin dolar ödül

Kademe 1 için 30 bin dolar; Kademe 2 için 25 bin dolar ve Kademe 3 için 20 bin dolar ödül verilecek.

Ödül programıyla ilgili daha fazla bilgiye, Google Mobil Güvenlik Açığı Ödül Programı sayfasından ulaşabilirsiniz.