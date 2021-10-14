Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro 19 Ekim'de tanıtılacak

Google’ın kendi ürettiği işlemciden güç alacak yeni Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, 19 Ekim'de resmi olarak tanıtılacak. İşte telefonlar hakkında ortaya çıkan tüm bilgiler...

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

Google, çok yakında Pixel 6 serisini tanıtarak akıllı telefon piyasasını sallamaya hazırlanıyor.

GOOGLE DOĞRULADI

Google, 19 Ekim’de düzenlenecek lansman ile birlikte Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’nun resmi olarak duyurulacağını doğruladı. Yakında çıkış yapacak telefonların yeni fotoğrafları ve teknik detayları da ortaya çıktı.

GOOGLE PIXEL 6 VE PIXEL 6 PRO NELER SUNACAK

Google Pixel 6 serisi, ilk bakışta oldukça farklı bir kamera tasarımıyla geliyor. Telefonun arka kısmında, yüksek bir kamera şeridi var.

Google'ın kendi geliştirdiği "Tensor" isimli yeni bir yapay zekâ işlemcisinden gücünü alacak modeller, kullanıcı davranışlarını sürekli olarak takip edip öğrenerek, buna göre optimizasyonlar yapacak.

Pixel 6 serisinin batarya tarafına baktığımızda, ana modelde 4.614 mAh, Pro modelde ise 5.003mAh pil kapasitesi karşımıza çıkıyor.

Kamera tarafında ise üçlü bir tasarım ile gelecek yeni Pixel 6 serisi, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP telefoto kameraya sahip olacak.

PIXEL 6 VE PIXEL 6 PRO FİYATLAR

Kinda Coral, Sorta Seafoam ve Stormy Black üç renk seçeneği ile gelecek Pixel 6'nın 849 dolar; Sorta Sunny, Cloudy White ve Stormy Black renkleri ile gelecek Pixel 6 Pro'nun ise 1099 dolardan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.