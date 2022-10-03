Google Pixel 7'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Google'ın yaklaşan akıllı telefonu Pixel 7'nin fiyatı ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini geçtiğimiz yıl ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

Önümüzdeki günlerde çıkış yapması beklenen ikinci nesil Tensor işlemcil Pixel 7 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Google Pixel 7 Avrupa fiyatı nasıl olacak

Geçtiğimiz haftalarda gelen sızıntılar, Pixel 7 serisinin ABD’de fiyat artışına gitmeyeceğini belirtmişti.

Gelen sızıntılara göre; küresel enerji krizi, enflasyon ve çip sıkıntısına rağmen Google, telefonların Avrupa fiyatlarında da artışa gitmeyecek.

Paylaşılan satış sayfaları, Pixel 7’nin İspanya’da 649 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacağını gösteriyor. Bu fiyatların Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık’ta sabit kalacağı söyleniyor.

Google’ın Pixel 7 serisinin fiyatını sabit tutması, Avrupa’da Pixel satışlarının artmasını sağlayabilir.

Google Pixel 7 neler sunacak

Google’ın 6 Ekim'de tanıtacağı yeni telefonu Pixel 7’nin teknik özellikleri ortaya çıktı. Tensor G2 işlemciden güç alacak Google Pixel 7, 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri sunacak.

6.3 inç FHD+ çözünürlük sunan 90Hz OLED ekrana sahip olacak model, 30W hızlı şarj destekli 4700 mAh bataryaya sahip olacak.

Pixel 7’nin 50MP ana ve 12MP ultra geniş açılı olmak üzere çift arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkacağı söyleniyor. Telefonun ön kısmında ise 11MP'lik tek bir kamera yer alacak. Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, 6 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.