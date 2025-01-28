Google Pixel 9a modelinin fiyat bilgisi sızdırıldı

Haber Merkezi

Google'ın orta segment telefonu Pixel 9a hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. mart ayında çıkması beklenen Pixel 9a'nın fiyatı sızdırıldı.

GOOGLE PIXEL 9A FİYATI

Android Headlines'ın haberine göre, Pixel 9a'nın 128 GB'lık versiyonu 499 dolardan satışa sunulacak. Pixel 7a ve 8a ile aynı olan bu fiyat, bütçe dostu bir seçenek arayanları memnun edecek.

256 GB'lık Pixel 9a modelinin ise 599 dolara mal olması bekleniyor. Pixel 8a'nın 256 GB'lık versiyonundan 40 dolar daha pahalı olacak olan Pixel 9a, bazı alıcıları fiyatıyla caydırabilir.

PİXEL 9A'NIN ÖZELLİKLERİ

Tasarım: Düz kamera modülü ve daha modern bir görünüm.

Ekran: 6.285 inç boyutunda.

Batarya: 5.100 mAh kapasiteli.

İşlemci: Tensor G4 çipinin modifiye edilmiş bir versiyonu.

Kamera: 48 MP ana kamera.

Şarj: 23W kablolu şarj.

Pixel 9a'nın sunduğu özelliklere göre fiyatının uygun olup olmadığı tartışılıyor. Bazı kullanıcılar fiyatın yüksek olduğunu düşünürken, bazıları ise özelliklerin fiyatı haklı çıkardığını savunuyor.