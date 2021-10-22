Google Pixel modelleri için Android 12 kullanıma sunuldu

Google, birçok yenilikle gelen Android 12 güncellemesini Pixel modelleri için yayınladı.

ABD'li teknoloji devi Google, 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansının ilk gününde, birçok yeni özellikle birlikte gelen Android 12 güncellemesini tanıtmıştı.

Aylarca süren testlerden sonra, nihayet Android 12'nin kararlı sürümü yayınlandı. Ancak Google, yeni güncellemeyi her zaman olduğu gibi ilk önce kendi Pixel modelleri için kullanıma sundu.

ANDROID 12 NELER SUNUYOR

Pixel 3 ve üzeri telefonlar için yayınlanan Android 12, Google’ın ''Material You'' tasarım dilini kullanan tamamen yeni bir kullanıcı arayüzüyle geliyor.

Bununla beraber yeni güncelleme; özelleştirilmiş renk paleti ayarlamaları, daha akıcı animasyonlar ve daha üstün bir performans deneyimi sunuyor.

GİZLİLİK ÖN PLANDA

Güvenlik tarafında gizlilik odaklı ''Private Compute Core'' özelliğini barındıran Android 12, artık bulut üzerinden veri göndermek yerine, görevleri yapay zekayla cihaz üzerinden yapacak.

Ayrıca yeni güvenlik panosu özelliği, son 24 saatte hangi uygulamaların hangi izinleri kullandığını kullanıcılara gösteriyor.

Öte yandan, hızlı ayarlar menüsü aracılığıyla mikrofonu ve kamerayı hiçbir uygulamanın kullanmaması için tamamen devre dışı bırakmak mümkün hale gelecek.

Android 12 kullanan akıllı telefonlar, optimize edilmiş işlemci kullanımı sayesinde daha hızlı bir deneyim sunacak.

Daha iyi pil ömrü veya en yüksek kare hızlarını elde etmek için oyunculara yönelik gelişmiş bir oyun performansı özelliği de kullanıcıları bekliyor.