Google Play abonelik hizmeti bazı ülkelerde yayınlandı

Google, Google Play Store'daki uygulamalar için sunduğu abonelik hizmeti olan Play Pass'i bazı ülkelerde daha kullanıma sundu.

Google Play Store'da, ücretli veya ücretsiz olarak indirebileceğiniz binlerce mobil uygulama bulunuyor. Ancak, her ne kadar sıkı bir android kullanıcısı olsanız da çoğu ücretli uygulamayı indirmek istemeyebilirsiniz.

Buna bir çözüm arayan Google, geçtiğimiz yıl eylül ayında "Play Pass" isminde ücretli bir abonelik hizmeti başlatmıştı

Google, kullanıcıların aylık 4.99 dolar ödeyerek Play Pass aboneliği satın almasını sağlıyor ve abone olan kullanıcılar, mağazada bulunan birçok ücretli oyun ve uygulamayı ücretsiz olarak indirebiliyor.





PLAY PASS ABONELİK HİZMETİNİN YAYINLANDIĞI YENİ ÜLKELER

Şu anda 350'den fazla oyun ve uygulamaya ev sahipliği yapan Play Pass, ilk olarak ABD'deki kullanıcılara sunulmuştu. Ancak Google, birçok Avrupa ülkesi için artık abonelik hizmetinin kullanılabileceğini duyurdu.

Bu ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Avustralya, Almanya, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda ve İspanya yer alıyor.

Yeni kullanıcılar hizmeti bir ay boyunca ücretsiz olarak deneyebilecek ve daha sonra aylık veya yıllık bir ödeme planı seçip hizmetten faydalanabilecek.

Google Play Pass abonelerinin ödeyeceği tutar ise aylık 4.99 dolar, yıllık ise 30 dolar olacak.





Play Pass aboneliğinin, ayrıca oyuncuları oldukça mutlu edecek bir özelliği de bulunuyor. Play Pass aboneleri, indirdiği oyunlarda herhangi bir reklam görmeyecek ve oyunlar uygulama içi satın alımlar gerektirmeyecek şekilde bütün ücretli özellikleri açık bir şekilde indirilecek.

Ancak Play Pass abonesi olmak, Google Play Store'da bulunan bütün ücretli uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Play Pass, sadece Google'ın Play Pass kurallarını kabul etmiş olan geliştiricilerin oyunlarını ücretsiz hale getirecek. Diğer oyunlar ise ücretli olarak satılmaya devam edecek.