Google Play Store'da ebeveyn denetimleri nasıl etkinleştirilir?

Google Play Store'da çocuklarınızın güvenliğini artırmak için ebeveyn denetimlerini nasıl etkinleştirebileceğinizi anlattık.

Akıllı telefon kullanıcıları gün geçtikçe gençleşiyor ve uygulama endüstrisi son zamanlarda bunun oldukça farkında.

Genç yaşta akıllı telefonlarla tanışan çocuklar, zaman zaman güvenlik tehlikeleriyle karşı karşıya kalabiliyor.

Bu içeriğimizde, çocukların uygulama güvenliği için Google Play Store'da ebeveyn denetimlerini nasıl etkinleştirebileceğinizi anlatıyoruz.

GOOGLE PLAY STORE EBEVEYN DENETİMLERİNİ ETKİNLEŞTİRME

Bildiğiniz gibi Google Play Store'daki tüm uygulamalarda çeşitli yaş kısıtlamaları bulunuyor. Ancak hiçbir önlem almazsanız, çocuğunuzun karşısına tüm yaş grubundaki oyun ve uygulamalar gelecektir.

Ancak ebeveyn denetimlerini etkinleştirdiğinizde, akıllı telefonunuza indirilebilen uygulamaları "yaş derecelendirmesine" göre kısıtlama olanağına sahipsiniz.

1- Öncelikle Google Play Store uygulamasını açın ve sol üstteki menüye dokunun. Açılan menüden "Ayarlar" menüsüne girin ve "Ebeveyn denetimleri" seçeneğine gelin.

2- Ardından Ebeveyn denetimleri kısmını açık hale getirin ve karşınıza gelen PIN ekranından kendinize bir şifre oluşturun. Bu şifreyi, söz konusu ayarı değiştirmeniz gerektiğinde kullanacaksınız.





3- Şifre belirlediğinizde ebeveyn denetimleri aktif hale gelecek. Ancak yaş kısıtlamasını manuel olarak ayarlamanız gerekiyor. "İçerik kısıtlamalarını ayarla" seçeneğine dokunarak, izin verilecek en yüksek yaş aralığını seçebilirsiniz.

4- Kaydet butonuna dokunarak seçiminizi onaylayın. Artık seçtiğiniz yaş sınırının üzerindeki uygulamalar, çocuğunuzun karşısına çıkmayacak.