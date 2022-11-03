Petrol
95.15
-1.05%
Euro
18.2283
-0.31%
Dolar
18.6208
0.02%
Altın
974.67
-0.49%
Borsa
4076
0.10%
Bitcoin
381.952
-0.73%
BTXN Coin
10.12
-1.84%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Google Play'in PC sürümü daha fazla ülkeye geliyor

    Google, Play Store'daki Android oyunların Windows PC'lerde oynanabilmesini sağlayan özelliğini daha fazla ülkede yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Google Play'in PC sürümü daha fazla ülkeye geliyor

    The Game Awards 2021 töreninde sahne alan Google, Google Play Oyunlar uygulamasıyla, Android oyunları Windows yüklü PC'lere getireceğini açıklamıştı.

    Google, Play Store’daki oyunları Windows’a getirmek için Microsoft’la veya herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı. Şirket, bunu tamamen kendi geliştirdiği uygulamasıyla birlikte gerçekleştiriyor.

    Google Play Oyunlar daha fazla ülkeye geliyor

    Google, Play Store'daki Android oyunların Windows PC'lerde oynanabilmesini sağlayan Google Play Oyunlar hizmetini, daha fazla ülkede kullanıma sundu.

    Google, yazılımın ilk beta sürümünü bu yılın başlarında Windows PC’lerde kullanıma sundu ancak bu çıkış Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan ile sınırlıydı.

    ABD merkezli şirket, beta hizmetinin kapsamının ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Malezya ve Singapur’a genişletildiğini duyurdu.

    google play

    Ayrıca Google Play Oyunlar PC uygulaması, PC’ler ve mobil cihazlar arasındaki ilerlemeyi de senkronize ediyor, böylelikle kullanıcılar farklı platformlarda kaldıkları yerden devam edebiliyor.

    Google Play Games kataloğuna yeni oyunlar eklemeye devam ederken, şu anda hizmette dünya çapında yalnızca 85 oyun var.


    Rıza Akın hayatını kaybetti
    Medya

    Rıza Akın hayatını kaybetti

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Bengü'nün oğlu 1 yaşına girdi
    Magazin

    Bengü'nün oğlu 1 yaşına girdi

    Görüş Bildir