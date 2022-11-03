Google Play'in PC sürümü daha fazla ülkeye geliyor

Google, Play Store'daki Android oyunların Windows PC'lerde oynanabilmesini sağlayan özelliğini daha fazla ülkede yayınladı.

The Game Awards 2021 töreninde sahne alan Google, Google Play Oyunlar uygulamasıyla, Android oyunları Windows yüklü PC'lere getireceğini açıklamıştı.

Google, Play Store’daki oyunları Windows’a getirmek için Microsoft’la veya herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı. Şirket, bunu tamamen kendi geliştirdiği uygulamasıyla birlikte gerçekleştiriyor.

Google Play Oyunlar daha fazla ülkeye geliyor

Google, Play Store'daki Android oyunların Windows PC'lerde oynanabilmesini sağlayan Google Play Oyunlar hizmetini, daha fazla ülkede kullanıma sundu.

Google, yazılımın ilk beta sürümünü bu yılın başlarında Windows PC’lerde kullanıma sundu ancak bu çıkış Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan ile sınırlıydı.

ABD merkezli şirket, beta hizmetinin kapsamının ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Malezya ve Singapur’a genişletildiğini duyurdu.

Ayrıca Google Play Oyunlar PC uygulaması, PC’ler ve mobil cihazlar arasındaki ilerlemeyi de senkronize ediyor, böylelikle kullanıcılar farklı platformlarda kaldıkları yerden devam edebiliyor.

Google Play Games kataloğuna yeni oyunlar eklemeye devam ederken, şu anda hizmette dünya çapında yalnızca 85 oyun var.