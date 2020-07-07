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    Google Plus'ın yerini alacak uygulama yayınlandı

    Google, yeni yayınladığı "Google Currents" uygulamasıyla Google Plus'ı resmen kapatmış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 13:34
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    Google Plus'ın yerini alacak uygulama yayınlandı #1

    Uzun süre beta süresince test edilen ve 2011 yılında yayın hayatına başlayan Google Plus, ilk yıllarında sıklıkla Facebook gibi sosyal medya platformlarına rakip olarak gösterildi.

    Ancak platform; Facebook, Twitter, Instagram veya Pinterest gibi popüler olmayı bir türlü başaramadı.

    Son aylarında güvenlik açıkları nedeniyle kullanıcılarını mağdur etme riski ortaya çıkan Google Plus'la daha fazla yola devam etmek istemeyen Google ise, geçtiğimiz yıl kullanıcı hesaplarını silip platforma erişimi durdurmuştu.

    google

    YENİ UYGULAMA YAYINLANDI

    Arama devi, Google Plus platformunun kapatılmasıyla  kurumsal hesapların başka bir uygulama altında yeniden kullanılabileceğini açıklamıştı.

    Şirket, bugün itibarıyla "Google Currents" isimli yeni uygulamasını yayınlayarak Google Plus'ın resmen fişini çekti.

    Android ve İOS platformları için yayınlanan yeni uygulama, yalnızca kurumsal müşteriler için hizmet verecek.

    "Google Currents" uygulamasının başarılı olup olamayacağı ise kurumsal müşterilerin ilgisine göre belli olacak. Uygulamayı aşağıdaki linklerden telefonunuza indirebilirsiniz.

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