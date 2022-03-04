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    Google, Rusya'daki reklamları tamamen durdurdu

    Google, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam etmesi nedeniyle Rusya'da reklam satışını durdurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 17:45
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    Google, Rusya'daki reklamları tamamen durdurdu

    Google'ın bünyesinde bulunan dünyanın en büyük video platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

    Daha önce de Rusya'ya yaptırım uygulayan ve Russian Today (RT) dahil birçok Rus kanalının gelir elde etmesini engelleyen Google, Rusya'nın internet sektörüne bir darbe daha indirdi.

    TÜM REKLAMLAR DURDURULDU

    Google, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya devam etmesi nedeniyle Rusya'da reklam satışını durdurduğunu duyurdu.

    Google sözcüsü Michael Aciman, “Olağanüstü koşullar ışığında, Rusya’da Google reklamlarını duraklatıyoruz. Güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

    Bu hamle ile birlikte, Rusya’daki internet sitelerinde ve YouTube'da hiçbir Google reklamı görüntülenemeyecek ve reklam verenlerin gelirleri engellenecek.

    google


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