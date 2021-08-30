Google, Safari'deki arama motoru için Apple'a 15 milyar dolar ödeyecek

Google, Safari'deki arama motoru için Apple'a 15 milyar dolar ödeyecek

Google, Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple'a bu yıl 15 milyar dolar para verecek.

Teknoloji dünyasının iki ezeli rakibi Google ve Apple, zaman zaman birbirlerinin teknolojilerinden de faydalanmak zorunda kalıyor.

Örneğin Apple, veri tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Google'ın bulut hizmetlerinden faydalanıyor.

Google ise, Apple'ın Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olabilmek için her yıl milyarlarca dolar ödeme yapıyor.

ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM

Google'ın; iPhone, iPad ve Mac'lerde yer alan Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olarak kalmak için, Apple'a bu yıl yüzde 50 daha fazla ücret ödeyeceği ortaya çıktı.

Bernstein Research araştırma şirketi analistlerine göre bu rakam, bu yıl 15 milyar dolara kadar yükselecek.

Araştırma şirketi, Google'ın Apple'a yapacağı ödemelerin 2022'de 18-20 milyar dolara kadar çıkacağını tahmin ediyor.

APPLE DA GOOGLE'A MUHTAÇ

Öte yandan Apple, bu yıl toplamda 8 ExaByte seviyesine çıkacak veri tüketimi için Google’a 300 milyon dolar ödeyecek. Geçen yıl Apple'ın ödediği rakam ise 150 milyon dolar seviyesindeydi.

Apple, ödediği miktarla şu anda Google Cloud'un en büyük müşterisi konumunda. İkinci sırada ise Çinli ByteDance firması var.

Mevcut veri merkezleri kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede olmayan Apple, şimdilik bulut altyapısı konusunda Google'a bağlı durumda.