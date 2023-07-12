Google, son Android 14 beta güncellemesini yayınladı Google, Android 14 Beta 4 sürümünü kullanıma sundu. Şimdi ise sıra, Android 14’ün final sürümüne geldi.

ensonhaber.com

Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi de Android 14 çalışmalarına hız vermiş durumda.

Akıllı telefonlara birçok yeni özellik getirmesi beklenen Android 14'ün ilk beta sürümü, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.

Son beta sürüm de yayınlandı

Google, Android 14 Beta 4 sürümünü kullanıma sundu. Şimdi ise sıra, Android 14’ün final sürümüne geldi.

Beta 4’te bir hatayla karşılaşılması durumunda, bunun Beta 4.1 olarak adlandırılabilecek bir sürümle hızlıca düzeltilmesi bekleniyor.

Google, final sürümünün çıkışı için kesin bir tarih vermese de, şirketin geçtiğimiz yıl Android 13’ün final sürümünü ağustosta duyurduğunu belirtelim.

Android 14 ile gelen yenilikler

İşletim sistemi, dokunmatik hareket tabanlı navigasyon, cihazın teması veya duvar kağıdına uyum sağlayarak renklerini ayarlayan tasarımla güncellendi.

Android 14, içerik paylaşmak için dokunduğunuzda açılan yeni bir sistem paylaşım sayfası da sunuyor. Bu sayede geliştiriciler, uygulama özelinde özel eylemleri paylaşım menüsünün üst kısmına ekleyebiliyor.

Android 14 beta sürümündeki diğer güncellemeler arasında, şekil değiştirme efektleri gibi yeni grafik özellikler ve uygulamaların dil tercihlerini uygulama bazında otomatik olarak yapılandıran gelişmiş dil ayarları da var.