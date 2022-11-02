Google, Street View uygulamasını mağazalardan kaldırıyor

Google, bağımsız Street View uygulaması için desteği sonlandıracak. Şirket, uygulamayı Android ve iOS mağazalarından kaldırma kararı aldı.

Google'ın Street View, diğer adıyla Sokak Görünümü uygulaması, Google Haritalar'daki yerleri kontrol etmenizi ve görüntülere katkıda bulunmanızı sağlıyor.

Bir Google sözcüsü, Google'ın bağımsız Street View uygulamasını önümüzdeki haftalarda uygulama mağazalarından çekeceğini ve Mart 2023'ten sonra destek vermeyeceğini doğruladı.

Hem Android hem de iOS'ta kullanılabilen özel Street View uygulaması, Street View ile Google Haritalar'daki yerleri kontrol etmenize ve 360 ​​derecelik görüntülere katkıda bulunmanıza olanak tanıyor.

Google'a göre ayrı bir uygulamaya gerek yok

Ancak, ana Google Haritalar uygulamasında Sokak Görünümü'nü kullanabilir ve Sokak Görünümü Stüdyosu web uygulamasıyla 360 görüntülere katkıda bulunabilirsiniz. Google'a göre bütün bunlar, ayrı bir uygulamaya olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Öte yandan, Sokak Görünümü uygulaması Google Haritalar'da yer almaya devam edecek.