Google sürekli olarak duruyor hatası ve çözümü: En basit yöntem

Google sürekli olarak duruyor hatası ve çözümü: En basit yöntem

Google sürekli olarak duruyor hatası, son zamanlarda Android akıllı telefonlarda çok sık rastlanan bir hata olarak göze çarpıyor. İşte söz konusu hatanın çözüm yolları...

Google sürekli olarak duruyor hatası, özellikle son günlerde Android akıllı telefon sahiplerini oldukça uğraştırmaya başladı. Bu hatayı alan kullanıcıların karşısına sürekli çıkan pencere, oldukça rahatsız edici bir hal alabiliyor.

Xiaomi, Samsung ve diğer Android cihazlarda gözlemlenen Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü için arayışa geçen pek çok kullanıcı var. Biz de sizlerle birlikte bu hatanın olası çözüm yollarına daha yakından bakıyoruz.

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR ÇÖZÜMÜ

Google uygulamalarında meydana gelen bir hata nedeniyle bu sorun oluşuyor olabilir. Bunun için Google Play Store veya Google uygulamalarının veri ve önbellek dosyalarını temizlemeniz gerekiyor.

Google sürekli olarak duruyor hatasının çözümü için öncelikle, telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasını bulun. Daha sonra Verileri temizle seçeneğine dokunun.

Eğer sorununuz çözülmediyse, yine telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları yönet bölümüne girin ve aynı işlemi Google Play Store uygulamasında uygulayın.

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra, Google sürekli olarak duruyor hatasını almaya devam ediyorsanız, telefonunuzu yeniden başlatın ve tekrar kontrol edin.

Tüm bunlara rağmen sorun yine düzelmezse, yine yukarıdaki menüye ulaşın ve sırasıyla Google ve Google Play Store uygulamalarına girerek "Güncellemeleri kaldır" seçeneğine dokunun.

Söz konusu soruna, uygulamaların güncel sürümleri neden olmuş olabilir. Google, yeni bür güncelleme yayınlayana kadar eski sürümü kullanmaya devam edebilirsiniz.

TÜM UYGULAMALARINIZI GÜNCEL TUTUN

Google, söz konusu sorun için hızlıca bir güncelleme yayınlayabilir. Bu nedenle tüm Google uygulamalarınızı güncel tutmanızda fayfa var.

Bunun için Google Play Store uygulamasını açın ve sol üst kısımdaki profil resminize dokunun.

Açılan sayfadan, "Uygulamaları ve cihazı yönetin" seçeneğine girin. Buran güncellemesi olan tüm uygulamaları görmek için "Güncellemeler var" kısmına dokunun.

Uygulamaların karşısındaki "Güncelle" seçeneğine dokunarak tüm güncellemeleri yapın.