Google, telefon üreticilerinin güvenlik açıklarını ifşa edecek

Google, Android iş ortaklarının güvenlik açıklarını ifşa edeceği Android İş Ortağı Güvenlik Açığı Girişimi (APVI) programını tanıttı.

Android akıllı telefonlarda, çeşitli açıkların olduğunu zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz.

Google ise, Android işletim sistemini daha da güvenli hale getirmek için çeşitli programlar düzenleyip hayata geçiriyor.

Bu programlardan biri olan Android İş Ortağı Güvenlik Açığı Girişimi (APVI), telefon üreticilerinin güvenlik açıklarını ifşa edecek.

Google, bu program kapsamında hem çeşitli açıkları gidermek için üreticileri teşvik edecek, hem de telefon kullanıcılarını bilgilendirecek.

ŞİMDİDEN AÇIKLAR TESPİT EDİLDİ VE YAYINLANDI

Google, şimdiden popüler bir web tarayıcısının şifreleri çaldığını ifşa ederek web sitesinde yayınladı.

Siz de aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, Google'ın ifşa ettiği güvenlik açıklarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Şu anda Google'ın açıkladığı bilgilere göre MediaTek, Oppo, Huawei, Vivo ve ZTE gibi üreticiler geçmişte bazı güvenlik problemleri yaşadı. Google ise bu açıkların acil olarak giderilmesi gerektiğini, aksi halde üreticileri ifşa edeceğini söylüyor.