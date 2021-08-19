Google, telefonların kutusundan şarj cihazını kaldırıyor

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

Özellikle Pixel 3 serisinin tek kamerayla muhteşem fotoğraflar çekmesi, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmişti.

Google'ın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modelleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

91Mobiles'ın özel bir raporuna göre Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, 33W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Bu durum, serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Çünkü önceki tüm Pixel modellerinde 18W hızlı şarj desteği vardı.

Google her ne kadar 33W hızlı şarj ile rakiplerinin önünde yer alamasa da (OnePlus, Xiaomi ve Huawei gibi şirketler 60W üstü hızlı şarj sunuyor) en azından Samsung'un sunduğu 25W değerinden daha iyi bir seçenek sunacak.

KUTUDA ŞARJ CİHAZI OLMAYACAK

Kutuya şarj cihazı koymama fikri, ilk önce Apple tarafından ortaya atılmış ve ardından Samsung gibi üreticiler de bu akıma uymuştu. Bu sayede üreticiler, telefonları daha ucuza satabiliyor.

Gelen bilgilere göre Google da söz konusu akıma uydu. Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro kutularında şarj cihazı olmayacağı belirtiliyor.

Umarız Google, kutusundan 65W hızlı şarj adaptörüyle çıkan Xiaomi Mi 11'in yolundan gider. Ancak Pixel 6 serisinin yüksek fiyatı düşünüldüğünde bu pek olası görünmüyor.

GOOGLE PIXEL 6 VE PIXEL 6 PRO NELER SUNACAK

Google Pixel 6 serisi, ilk bakışta oldukça farklı bir kamera tasarımıyla geliyor. Telefonun arka kısmında, yüksek bir kamera şeridi var.

Google'ın kendi geliştirdiği "Tensor" isimli yeni bir yapay zekâ algoritmasından gücünü alacak modeller, kullanıcı davranışlarını sürekli olarak takip edip öğrenerek, buna göre optimizasyonlar yapıyor.

Google Pixel 6 modelinde 6.4 inçlik Full HD+ 90Hz bir ekran yer alıyor. Çift kamera düzeni yüzde 150 daha fazla ışık almasıyla dikkat çekiyor.

Google Pixel 6 Pro ise 6.7 inçlik 120Hz ekrana sahip. Telefonun üçlü kamera sisteminde 4x optik yakınlaştırma seçeneği de sunuluyor.

Telefonların tüm teknik özellikleri ve çıkış fiyatları, önümüzdeki sonbahar döneminde belli olacak.