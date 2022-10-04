Google Translate servisi Çin'de yasaklandı

Erişimin Çin'de yasaklı olduğu Google, Translate servisini ülkede tamamen devre dışı bıraktı.

Google'ın diller arası çeviriyi sağlayan Google Translate hizmeti, düşük kullanım nedeniyle Çin'de kullanımdan kaldırıldı.

Çin'deki vatandaşların çok fazla çeviri uygulaması kullanmadığını belirten Google, artık çeviri hizmetine erişilemeyeceğini duyurdu.

Çin sosyal medya yayınlarına göre, kullanıcılar cumartesi gününden bu yana hizmete erişemediklerini bildirdi.

Diğer yandan GoogleChrome tarayıcısında yerleşik olarak bulunan çeviri özelliği de artık Çin'deki kullanıcılar için çalışmıyor.

Google arama motoru Çin'de yasak

2010 yılında Google, ülkenin sansür kurallarına uymadığı için Çin pazarında yasaklanmıştı.

Google'ın Çin'deki kullanımı azaldıkça, yerel teknoloji ve arama motoru şirketi Baidu, şu anda zirvede yer alıyor.