Google, Türkiye’deki 15. yılını kutladı

2006 yılından itibaren Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Google, Türkiye’de 15’inci yılını kutluyor.

2006 yılından itibaren Türkiye’de hizmet vermeye başlayan Google, Türkiye’de 15 yıldır hizmet veriyor.

‘Dijitalleşme Yolculuğunda Türkiye’nin Yanında Olmak’ misyonuyla çalışmalarını sürdüren arama motorunun Türkiye ofisi, 15 yıldır kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak, onları bilgilendirmek ve geliştirmek için pandemi süreci de dahil olmak üzere ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında yerel ihtiyaca yönelik birçok proje ve ürün geliştirdi.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu’nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısı ile şirket, Türkiye’deki 15 yılının değerlendirmesini paylaştı.

Toplantıda Google Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sırma Süren, Google Türkiye Kamu İşleri Müdürleri Erkan Kaptan ve Zeynep Güven de şirketin Türkiye’de bugüne kadar Türkiye ekonomisine yaptığı katkılar, gençlere yönelik uygulamalar, pandemi süresince KOBİ’lerin dijitalleşmesi için geliştirdiği projeler, sanata destekleri hakkında bilgiler verdi.

Şirketin Türkiye’ye bugüne kadar verdiği ekonomik katkılardan bahseden Mehmet Keteloğlu, “Şirket olarak Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı sağlayarak dünyanın içinde bulunduğu dijital dönüşüm rüzgarında ülkemizin de yerini almasına destek oluyoruz.

"MİLLİ GELİRDEKİ PAYI 150 MİLYAR TL"

Google Arama, Görüntüleme, Alışveriş, YouTube, Google Haritalar, Google Benim İşletmem, G Suite, Google Bulut Platformu, Android, Google Play ve diğer Google uygulama ve insiyatiflerinden oluşan Google tarafından desteklenen Türkiye’deki dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı.

2023 yılında bu payın yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağını öngörüyoruz. Bugüne kadar toplam 1,4 milyon kişilik istihdam oluşturan bu dijital ekosistemin Türkiye ekonomisine katkısının 5 yıl içinde 2 kattan daha fazla artacağını düşünüyoruz.’’ şeklinde konuştu.

RAKAMLARLA 15 YIL

Google'ın Türkiye’de gelişimine katkıda bulunduğu dijital ekosistem, bugüne kadar toplamda 1,4 milyon kişilik istihdam oluşturdu.

Arama motoru tarafından desteklenen dijital ekonominin milli gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı.

2023 yılında bu payın yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Google Türkiye, toplamda 143,9 milyar TL’lik ekonomik faaliyetin oluşturulduğunu bir ekosistemin oluşmasına katkı sağlıyor.

Ekosistemin Türkiye ekonomisine sağladığı katkının 5 sene içinde 2 kattan daha fazla artacağı öngörülüyor.

Teknolojiye erişimi özgürleştirerek yerel oyuncuların global pazara taşınmasına olanak tanıyan Android ekosistemi de, Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağlıyor, 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek oluyor.

Android’in 2018’de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2,3’ünü oluşturan Türkiye ekonomisine katkısının, 2023’te 193 milyar TL’ye ulaşacağı ve gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,7’sini oluşturacağı öngörülüyor.