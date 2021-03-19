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- Google, Twitter yerine Mesut Özil'in logosunu gösteriyor
Google, Twitter yerine Mesut Özil'in logosunu gösteriyor
Google, "Twitter" araması yapıldığında çıkan Wikipedia bilgi kartında, Twitter logosu yerine Mesut Özil'in logosunu göstermeye başladı.
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 12:42
- Güncelleme : 19.03.2021 - 13:33
Dünyanın en popüler arama motoru Google, arama sonuçlarına yerleştirdiği çeşitli bölümlerle kullanıcı deneyimini artırmaya çalışıyor.
Bu bölümlerden biri de Wikipedia bilgi kartları. Kullanıcılar, herhangi bir kelimeyi arattığında, o kelime ile ilgili çeşitli bilgiler sağ taraftaki Wikipedia bilgi kartında yer alıyor.
TWITTER YERİNE MESUT ÖZİL LOGOSU
Google'da şimdilerde tuhaf bir hata ortaya çıktı. Kullanıcılar, "Twitter" kelimesini arattığında hemen sağ tarafta çıkan bilgi kartında, Twitter logosu yerine Mesut Özil'in logosunu görüyor.
Üstelik bu hata, hem web hem de mobil aramalarda kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sorunun kaynağı ise henüz bilinmiyor.