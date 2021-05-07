Google, uygulamaların hangi verileri kullandığını gösterecek

Google, Play Store'daki uygulamaların hangi verileri ne amaçla topladığını kullanıcılara gösteren bir özellik üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Apple, App Store'daki uygulamaların tam olarak hangi verileri topladığını ve bu verileri nasıl kullandığını gösteren gizlilik etiketleri özelliğini başlatmıştı.

Şimdi ise Google, benzer bir özelliği Play Store'a getireceğini açıkladı. Google, Play Store'daki uygulamalar tarafından toplanan ve saklanan verilerin ayrıntılarını kullanıcılara gösterecek.

Ayrıca uygulama geliştiricileri, bu verileri nasıl ve ne amaçla kullandıklarını açıkça belirtmek zorunda kalacak.

KULLANICILAR, 2022'DEN İTİBAREN DETAYLARI GÖREBİLECEK

Google'ın hedeflediği zaman çizelgesine göre geliştiriciler, bu yılın 4. çeyreğinden itibaren Google'a bilgi beyan etmeye başlayacak.

Kullanıcılar ise bu bilgileri, 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren Google Play Store'da görebilecek.