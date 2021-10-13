Google ve Amazon çalışanlarından İsrail karşıtı mektup

Google ve Amazon çalışanları, İsrail ordusunun teknolojilerini desteklemediklerine dair bir mektup yayınladı.

İsrail ve Filistin arasındaki sorunlar devam ediyor ve dünyada büyük yankı uyandırıyor. İsrail'e karşı çıkanlar arasına dev teknoloji şirketlerinin çalışanları da eklendi.

Nimbus Projesi olarak adlandırılan proje ile İsrail ordusuna ve hükümetine destek olunduğunu hatırlatan Google ve Amazon çalışanları, bu duruma tepki gösteren bir mektup yayınladı ve böyle bir işgali destekleyemeyeceklerini vurguladı.

Çalışanlar, Nimbus projesi ile Google ve Amazon'un İsrail ordusuna ve hükümetine tehlikeli teknolojiler sattığını söylüyor.

İSRAİL'LE BAĞLANTINIZI KESİN ÇAĞRISI

Yaklaşık 400 kişinin imzaladığı mektupta çalışanlar, Amazon ve Google yöneticilerini, Nimbus Projesi’nden çekilmeye ve İsrail ordusuyla tüm bağları kesmeye çağırdı.

Çalışanlar mektuplarında, Google ve Amazon’un; ABD Savunma Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ve yerel polis departmanları ile sözleşmeler yaptığını ve bu sözleşmelerin rahatsız edici olduğunu söylüyor.

Daha önce de Amazon çalışanları, eski CEO Jeff Bezos'a çağrıda bulunmuş ve şirketin, İsrail Savunma Kuvvetleri gibi insan hakları ihlallerine ortak olan kuruluşlarla iş sözleşmelerini feshetmesini istemişlerdi.

NIMBUS PROJESİ NEDİR

Nimbus Projesi, İsrail ordusu ve hükümeti için bulut hizmetleri sağlamak için Google ve Amazon ile imzalanan 1,2 milyar dolarlık bir anlaşma.

Bu teknoloji, Filistinlilerin daha fazla izlenmesine ve yasa dışı veri toplanmasına izin veriyor ve İsrail’in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerinin genişlemesini kolaylaştırıyor.