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    Google ve Facebook, Yeni Zelanda'da haber parası ödeyecek

    Yeni Zelanda hükümeti, Google ve Meta gibi büyük çevrimiçi dijital şirketlerin, haber içerikleri için medya şirketlerine para ödemesini istiyor.
    • 05.12.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:38
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    Google ve Facebook, Yeni Zelanda'da haber parası ödeyecek

    Son zamanlarda bazı ülkeler, haber içeriklerini yayınladıkları için Google veya Facebook gibi platformlardan para talep ediyor. Şimdi bu ülkeler arasına Yeni Zelanda da katıldı.

    Yeni Zelanda hükümeti, Google ve Meta (Facebook) gibi büyük çevrimiçi dijital şirketlerin, haber içerikleri için medya şirketlerine para ödemesini gerektirecek bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

    Yeni Zelanda Yayın Bakanı Willie Jackson, mevzuatın dijital platformların yerel haber kaynaklarıyla anlaşmaya varması için bir teşvik görevi göreceğini umduğunu söyledi.

    Jackson, "Yeni Zelanda haber medyası, özellikle küçük bölgesel ve topluluk gazeteleri, finansal olarak ayakta kalmak için mücadele ediyor. Haber içeriklerinden yararlananların, gerçekten bunun için ödeme yapması çok önemli." dedi.

    Yasa onaylanırsa yürürlüğe girecek

    Yeni yasa, iktidardaki İşçi Partisi'nin çoğunluğunun kabul etmesi beklenen parlamento oylamasına gidecek.

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