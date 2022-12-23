Google ve Meta'nın reklam tekeli sona eriyor

Google ve Meta'nın, 2014'ten bu yana ilk kez bu yıl ABD'deki tüm dijital reklamcılık gelirlerinin yüzde 50'sinden azını alması bekleniyor.

Arama motorları ve sosyal medya hesapları olarak internet devrinin en büyük kullanıcılı taraflarını kontrol eden iki dev şirket Google ve Meta, her yıl bu sektörden milyarlarca dolar gelir elde ediyor.

Her iki şirketin reklamcılık pazarındaki hakimiyeti, yıllardır antitröst soruşturmalarına ve davalara neden oldu.

Google ve Meta'nın hakimiyeti azalıyor

Google ve Meta'nın, 2014'ten bu yana ilk kez bu yıl ABD'deki tüm dijital reklamcılık gelirlerinin yüzde 50'sinden azını alması bekleniyor.

Insider Intelligence verilerine göre Google ve Meta, 2017'de zirve yaptıkları yüzde 54,7'den (Google için yüzde 34,7 ve Meta için yüzde 20,0), bu yıl ABD dijital reklam gelirinin yüzde 48,4'ünü (Google için yüzde 28,8 ve Meta için yüzde 19,6) elde edecek.

En büyük rakipleri Amazon

İki şirketin tekeline karşı en büyük tehdit, 2022'de reklamdan 30 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen Amazon.

2024 yılına kadar Amazon'un tüm ABD dijital reklam parasının yüzde 12,7'sini, Meta'nın ise yüzde 17,9'unu alması bekleniyor.