Google, video oluşturmak için bir yapay zeka aracı tanıttı: Flow

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Teknoloji devi Google, yapay zeka destekli video oluşturma alanında önemli yenilikler duyurarak, "Flow" adını verdiği yeni bir aracı tanıttı.

Bu duyuru, Google'ın en son video üretim modeli Veo 3 ve mevcut Veo 2 modelindeki geliştirmelerin yanı sıra, daha iyi kalite ve çok yönlülük vaat eden yeni görüntü oluşturma modeli Imagen 4'ü de içeriyor.

GOOGLE FLOW YAPAY ZEKA DESTEKLİ VİDEO ÜRETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Flow, metinden videoya ve içerikten videoya komutlarla birlikte gelerek, kullanıcıların kısa görüntülerle neye ihtiyaç duyduklarını detaylandırarak sekiz saniye uzunluğunda yapay zeka tarafından oluşturulmuş klipler üretmesine olanak tanıyor.

Araç ayrıca, birden fazla klibi tek bir videoda birleştirmek için sahne oluşturma araçlarına da sahip olup, film yapımcılarının fikirlerini hızla "kağıda dökmelerine" yardımcı oluyor.

FLOW ARACINA ŞİMDİLİK SADECE GOOGLE AI ABONELERİ ERİŞEBİLİYOR

Flow aracı artık ABD'de Google'ın yeni Google AI Pro ve Google AI Ultra planlarına abone olan kullanıcılar için kullanıma sunuldu.

Google AI Pro, Flow'un temel özelliklerini ve ayda 100 üretim sunarken, Google AI Ultra daha yüksek kullanım limitleri ve yerel ses üretimine sahip Veo 3'e erken erişim sağlıyor.