Google, WhatsApp ve Microsoft, İsrailli NSO Group şirketine karşı birlik oldu

Google, WhatsApp ve Microsoft, İsrailli NSO Group şirketine karşı birlik oldu

Pegasus isimli casus yazılımıyla bilinen İsrailli NSO Group; WhatsApp, Google ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketlerini karşısına aldı.

Geçtiğimiz yıl İsrailli firma NSO Group tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılım, WhatsApp sesli aramalar esnasında kullanıcıların telefonuna sızmış ve kullanıcıların verilerini ele geçirmişti.

Üstelik bu kullanıcılar arasında birçok gazeteci, diplomat, insan hakları aktivisti ve kıdemli hükümet yetkilileri de bulunuyordu.

Ardından Facebook, NSO'nun geliştirdiği Pegasus adı verilen casus yazılımın kötü niyetle kullanıldığı ve kullanıcı verilerine yasa dışı bir şekilde eriştiği iddiasıyla İsrailli şirkete dava açmıştı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ BİRLEŞTİ

İsrail'de 2010 yılından beri hizmet vermekte olan "NSO Group", her ne kadar WhatsApp iddialarını yalanlasa da birçok şirketi karşısına aldı.

Başta Microsoft olmak üzere Google, VMware ve Cisco gibi devler, İsrailli şirket karşısında WhatsApp'ın yanında yer aldı.

Teknoloji devleri, NSO şlrketinin casus yazılımını kullanmak için hükümetlerle iş birliği yaptığını, ancak bunun yasal olmadığını savunuyor.

NSO CEO'su Shalev Hulio, geliştirdikleri Pegasus casus yazılımının, yalnızca suçluların bulunması ve terör olaylarında kullanıldığını belirterek suçlamaları reddediyor. Ancak ortaya çıkan bilgiler, işin çok daha büyük olduğunu gösteriyor.

Üstelik gelen bilgilere göre Suudi Arabistan, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, casus yazılım Pegasus için NSO Group ile iş birliği yapıyor.