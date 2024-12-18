Google, yapay zeka video oluşturma aracıyla ChatGPT'ye meydan okuyor

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Yapay zeka alanında rekabet kızışırken, Google, OpenAI'ın Sora modeline rakip olacak yeni bir yapay zeka video üreticisi olan Veo 2'yi duyurdu. Veo 2, yüksek çözünürlükte ve uzun videolar üretebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

VEO 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Veo 2, 4K çözünürlüğe (4096 x 2160 piksel) ve 2 dakikadan uzun süreye sahip videolar üretebiliyor. Bu, Sora'nın 1080p çözünürlük ve 20 saniyelik sınırını aşan önemli bir gelişme.

Veo 2, metin komutlarından veya metin ve referans görsellerin kombinasyonundan videolar oluşturabiliyor. Ayrıca, fizik ve kamera kontrolleri konusunda daha iyi bir anlayışa sahip.

Veo 2, şu anda Google'ın deneysel video aracı VideoFX'te kullanılabiliyor. VideoFX, henüz herkese açık değil ve videolar 720p çözünürlük ve 8 saniye uzunlukla sınırlı.

DeepMind, Veo 2'nin daha net görüntüler üretebildiğini ve özellikle aksiyon sahnelerinde daha keskin dokular ve görüntüler sunabildiğini belirtiyor.

Veo 2, sanal kamerayı daha hassas bir şekilde kontrol edebiliyor ve farklı açılardan çekim yapabiliyor.

Ayrıca, farklı lensleri ve sinematik efektleri simüle ederek videolara daha profesyonel bir görünüm kazandırabiliyor.

Veo 2, daha incelikli insan ifadelerini yakalayabiliyor ve videolara daha gerçekçi bir hava katıyor.

Yeni yapay zeka, çok sayıda video ile eğitildi. DeepMind, eğitim verilerinin kaynaklarını açıklamadı, ancak YouTube videolarının kullanılmış olması muhtemel.