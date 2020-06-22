Google yapay zekalı fotoğraf yazdırma hizmetini kapatıyor

Google Fotoğraflar'ın, yapay zeka destekli fotoğraf bastırma hizmeti sonlanıyor. Google'ın bu servisi, 30 Haziran'dan sonra kullanılamayacak.

Google'ın sürekli olarak yeni özellikler eklediği Fotoğraflar uygulaması, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Google Fotoğraflar uygulamasının en çok kullanılan özelliklerinden biri de fotoğrafları bir kolaj haline getiren ve bu kolajdan otomatik olarak baskı almanızı sağlayan, yapay zeka destekli fotoğraf yazdırma hizmetiydi.

30 HAZİRANDA HİZMET SONLANIYOR

Google, Fotoğraflar uygulamasının yapay zeka ile baskı alma hizmetini kapatma kararı aldı. 30 Haziran tarihinden itibaren Google'ın bu hizmeti artık kullanılamayacak.

GOOGLE ÜCRET İSTEDİ, KULLANICILAR YANAŞMADI

Google'ın söz konusu hizmeti kapatmasının ardındaki en büyük neden, hizmetin ücretli olarak sunulmasıydı.

Yapay zeka destekli yazdırma hizmeti, fotoğrafları derleyip analiz ederken ve bunları baskıya hazır hale getirirken kullanıcılardan 8 dolar talep ediyordu.

Ancak kullanıcıların ücret ödemek istememesi, Google'ın bu hizmetinin fişini çekmesine neden oldu.