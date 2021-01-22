Google, yayıncılara para ödememek için Avustralya pazarından çekilebilir

Avustralya, Google'ın ülkedeki haber yayıncılarına para ödemesi için yeni bir yasa üzerinde çalışıyor. Ancak ABD'li şirket, böyle bir durumda ülkeden çekilebileceklerini söylüyor.

Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

Ayrıca Facebook da platforma eklediği haberler özelliğiyle ülke basınlarından çeşitli haberleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

Avustralya hükümetinin geçtiğimiz yıl aldığı karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacak.

ABD, BU DURUMDAN RAHATSIZ

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanlık Ofisi İcra Dairesi, Avustralya'dan Facebook ve Google aleyhine işleyecek yasa teklifi konusunda geri adım atması talep etmişti





GOOGLE: GEREKİRSE ÇEKİLİRİZ

Google Avustralya genel müdürü Mel Silva, söz konusu yasa teklifinin “uygulanamaz” olduğunu belirterek, “Bu durum yasalaşacak olursa, bize Google Arama’yı Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek bırakmaz.” ifadelerini kullandı.

Avustralya hükümeti, teknoloji platformlarının haberleri okumak isteyen insanlardan müşteri kazanması nedeniyle, Google ve Facebook gibi şirketlerin haber kanallarına ödeme yapması gerektiğini savunuyor.

Google ise, birçok yayıncının haberlerinin Google sayesinde kullanıcılara ulaştığını belirterek, kendini haklı çıkarmaya çalışıyor.





Avustralya hükümetinin aldığı karar bununla da sınırlı değil. Karara göre Google ve Facebook, haber paylaşımlarından elde ettiği gelirlerin bir kısmını yine medya kuruluşlarıyla paylaşmak zorunda kalacak.

Yasaya karşı koyulması durumunda ise şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10'u ya da 7.2 milyon dolar ceza verilecek.

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