Google, yeni nesil işlemciler için TSMC ile anlaştı

Haber Merkezi

Google, akıllı telefon çipleri üretim stratejisinde köklü bir adım atarak, yeni nesil işlemcisi Tensor G5 için TSMC ile anlaştı. Bu, Google'ın telefon ve tabletlerinde ilk kez TSMC üretimi bir işlemci kullanacağı anlamına geliyor.

GOOGLE, TENSOR G5 İÇİN TSMC İLE ANLAŞTI

Google, gelecekteki Tensor G5 yonga setlerinin üretimi için Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Bu ortaklık, Google'ın çip üretiminde Samsung'dan TSMC'ye geçişini işaret ediyor.

Anlaşmanın, mayıs ayı sonlarında Tayvan'da yapılan görüşmeler sonucu beş yıla kadar bir süreyi kapsadığı belirtiliyor. Bu stratejik hamle, Google'ın işlemci performansını ve kalitesini artırma hedefini yansıtıyor.

SAMSUNG'DAN TSMC'YE GEÇİŞİN NEDENİ

Google'ın şimdiye kadar lider çip üreticisi olan Samsung ile yollarını ayırmasının temel nedeni olarak, Samsung'un yeni 3nm GAA üretim sürecinde karşılaştığı zorluklar gösteriliyor. Bu durumun Google için gecikmelere ve daha yüksek maliyetlere yol açtığı ifade ediliyor.

TSMC ise güçlü ve son teknoloji çip üretim yetenekleriyle biliniyor; Apple, Qualcomm ve MediaTek gibi devler de TSMC'nin müşterileri arasında.

Google'ın bu geçişle cihazlarında daha iyi performans ve verimlilik sunmayı amaçladığı anlaşılıyor.

Google ve TSMC arasındaki bu yeni ortaklık, Tensor G5 yonga setinin Pixel 10 serisinde kullanılmasıyla başlayacak.

Yeni Pixel telefonlarının 2025'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu iş birliğinin, Google'ın Pixel telefonlarının performansını önümüzdeki iki veya üç yıl boyunca şekillendireceği öngörülüyor.

TSMC'nin üçüncü nesil 3nm (N3P) ve geliştirmekte olduğu 2nm süreçleri, Google'ın gelecekteki çip ihtiyaçları için önemli bir temel oluşturacak.