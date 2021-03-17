Google, yeni Nest Hub ile uykuda alınan her nefesi takip edecek

Google, yeni Nest Hub ile uykuda alınan her nefesi takip edecek

Akıllı ekran Nest Hub'ın 7 inçlik yeni modelini tanıtan Google, artık uykuda alınan her nefesi inceleme altına alacak.

Akıllı bir hoparlör ile yedi inçlik bir ekranın karışımından oluşan Google'ın akıllı cihazı Nest Hub, evinize bağladığınız tüm akıllı cihazların kontrol edilmesini sağlıyor ve aynı zamanda internete erişim imkanı tanıyor.

Akıllı ekran Nest Hub'ın 7 inçlik yeni modelini tanıtan Google, artık kullanıcıların aldığı nefese kadar uykularını analiz edebilecek.

Google, yeni cihazına entegre ettiği "Soli" teknolojisiyle, kullanıcıların uyku düzeninden, uyku esnasındaki hareketlerine, hatta aldığı nefese kadar takip edebilecek.

AYRI BİR CİHAZ TAKMAYA GEREK YOK

Bu radar teknolojisi sayesinde kullanıcının uyurken ayrı bir cihaz takması gerekmediğinden; Nest Hub'ın uyku sensörü, rakiplerine göre daha avantajlı sayılıyor.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ VAR

Google'ın 15 bin kişi üzerinde 110 bin gece boyunca denediği teknoloji, uyku sorunu çekenler için bir çözüm olabilir. Peki ya gizlilik?

Dijital Demokrasi Merkezi Genel Direktörü Jeff Chester'e göre uyku takibi özelliği Google için insanların hareketlerini paraya çevirme yöntemlerinin bir uzantısı.

Şirketin, insan davranışlarını ve ilgi alanlarını 'izinsiz' takip ederek kişiselleştirilmiş reklam sunduğu zaten biliniyor. Bu nedenle Google'ın uyku sensörü teknolojisinde sınırları ne kadar zorlayacağı, gizlilik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Şirketin gizlilik sözleşmesini sık aralıklarla güncelleyip, ayarları çoğu kullanıcı için anlaşılması zor bir hale getirmesi de şüpheleri arttırıyor.