Google'a 338,7 milyon dolar patent ihlali cezası Google, bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 338,7 milyon dolar tazminata mahkum edildi.

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ABD'nin Texas eyaletinin Waco kentindeki federal mahkemede bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiğini gerekçe gösterilerek Google'ın 338,7 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verildi.

Google Sözcüsü Jenn Crider, konuya ilişkin değerlendirmesinde şirketin karara itiraz edeceğini belirterek Google'ın her zaman teknolojiyi bağımsız olarak geliştirdiğini savundu.

Dava 2021'de açıldı

New York merkezli Touchstream'in 2021'de açtığı davaya göre şirketin kurucusu David Strober, videoları akıllı telefon gibi küçük bir cihazdan televizyon gibi daha büyük bir cihaza taşımak için 2010 yılında teknoloji icat etti.

Aralık 2011'de Touchstream ile teknolojisi hakkında görüşen ancak iki ay sonra ilgilenmediğini söyleyen Google, Chromecast medya akış cihazlarını 2013 yılında piyasaya sürdü.

Touchstream, Google'ın Chromecast'inin kendi yeniliklerini kopyaladığını ve üç patentini ihlal ettiğini ileri sürmüştü.

Google ise Touchstream'in haklarını ihlal ettiğini reddederek patentlerin geçersiz olduğu savunmasını yapmıştı.