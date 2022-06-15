Google'a göre NFT artık popülerliğini yitirdi

Son aylarda popülerliğini yitiren NFT sektörü, Google aramalarında da düşüş yaşıyor.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde edilmişti. NFT'ler, son zamanlarda ise adeta çöküşe girdi.

Satışlarda yüzde 92 düşüş var

NFT satışları Eylül 2021'den mayıs ayına kadar yüzde 92 düştü. Paylaşılan bilgilere göre, Eylül 2021'de 225 bin civarında olan günlük NFT faaliyeti, Mayıs 2022'nin ilk haftasında günlük 19 bine kadar geriledi.

Google aramalarda da düşüş var

Google Trendler verilerine göre, dünya genelindeki internet kullanıcıları arasında NFT'lere olan ilgi Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Google Trends'in dünya çapındaki verilerine göre, "NFT satın al" terimine yönelik arama ilgisi, ekim ayının ilk haftasından bu yana "NFT sat" terimine kıyasla en düşük seviyelerine indi.

"NFT satın al" terimine olan ilgi, 29 Mayıs ile 4 Haziran 2022 arasında 100 üzerinden 12 puana düştü.

NFT'ler, 2021 yılında teknoloji dünyasının en büyük trendlerinden biriydi. Dünyaca ünlü iş insanları, ünlü isimler ve hatta hükumetler, bu trende katılmıştı.

NFT'ler; dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar ve hırsızlık gibi pek çok alanda da kullanılmaya başlandı.

Chainalysis'in hazırladığı rapora göre, NFT'leri kara para aklama amacıyla kullananların sayısı da giderek artıyor.