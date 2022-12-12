Google'a rakip mi geliyor! ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? İşte ChatGPT ile ilgili merak edilenler...

Google'a rakip mi geliyor! ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? İşte ChatGPT ile ilgili merak edilenler...

Yapay zeka araştırma şirketi OpenAl, sohbet robotu olan ChatGPT’yi piyasaya sürdü. Peki ChatPGT nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte detaylar…

Teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandıran yapay zeka sohbet uygulaması ChatGPT, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

Söz konusu uygulamaya dair bilinmesi gereken bütün özellikleri derledik. İşte Google’a rakip olacağı iddia edilen ChatGPT’nin özellikleri…

ChatGPT nedir?

ChatGPT, insan benzeri metinler oluşturmak için derin öğrenmeyi kullanan GPT-3.5 dil modelini temel alan bir sohbet robotudur. OpenAI tarafından geliştirilen Chat GPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebilir. Bu sebeple Google'a alternatif olarak gösterilmektedir.

ChatGPT özellikleri

Soru cevap

Matematik denklemlerini çözme

Yazma metinleri (temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)

Hata ayıklayın ve düzeltin (Örneğin, herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edin ve düzeltin)

Diller arası çeviri

Metni özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri algılama

Sınıflandırma

Önerilerde bulunmak

Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklamak (örneğin, bir kod bloğunun ne yaptığını açıklamak)

ChatGPT nasıl kullanılır?