Google'dan açıklama! WhatsApp, uygulama kapalıyken bile sizi dinliyor Birçok Android kullanıcısı, WhatsApp'ın uygulama kapalıyken bile mikrofonlarını kullandığını bildirmişti. Konuyla ilgili Google'dan açıklama geldi.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman zaman gizlilik sorunları nedeniyle oldukça eleştiriliyor.

Son günlerde sosyal medyada birçok kullanıcı, WhatsApp'ın uygulama kapalıyken bile mikrofonlarını kullandığını bildirdi ve ekran görüntüleri paylaştı.

Birçok şikayetin gelmesine neden olan bu durum, Android’de gördüğümüz “Gizlilik Kontrol Paneli” yoluyla fark edildi.

Android 12’den beri cihazlarda bulunan bu özellik, ekranın sağ üst köşesine yeşil bir bildirim ekliyor ve mikrofon kullanıldığında kullanıcıları bilgilendiriyor.

WhatsApp mikrofon kullanmaya devam ediyor.

Bazı kullanıcılar, arama bittikten sonra bile WhatsApp'ın mikrofon kullanmaya devam ettiğini rapor ederken, bazı kullanıcılar ise uygulama kapalıyken bile arka planda mikrofon izninin açıldığını söylüyor.

Google'dan açıklama geldi

Sorunun, uygulamadan kaynaklı bir hata olabileceği söyleniyordu. Konuyla ilgili Google'dan bir açıklama geldi.

Android'de fark edilen söz konusu gizlilik sorunu nedeniyle Google, mikrofon sorununun bir hata nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

Google sözcüsü, hatanın Android'deki 'Gizlilik Panosu'ndan kaynaklandığını ve sorunu çözmek için çalıştıklarını açıkladı.