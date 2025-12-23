Google'dan acil güncelleme çağrısı: Chrome'daki kritik bir hata giderildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, popüler web tarayıcısı Chrome için bilgisayar korsanlarının bellek bozulmasını istismar etmesine neden olabilen ciddi bir sıfır gün açığını düzeltti.

Bu güvenlik açığı, saldırganların hedef cihazlarda potansiyel olarak uzaktan kod çalıştırmasına zemin hazırlıyordu.

HANGİ KULLANICILAR RİSK ALTINDA

Mac, Windows veya Linux platformlarında Chrome sürümü 143.0.7499.110 veya .109'dan daha eski olan kullanıcıların risk altında olduğu belirtiliyor.

Yayınlanan bu kritik güncelleme, ana güvenlik açığının yanı sıra Parola Yöneticisi ve Araç Çubuğu özelliklerindeki güvenliği riske atan iki hatayı daha gideriyor.

CISA'DAN ACİL DURUM UYARISI

ABD siber güvenlik kurumu CISA, söz konusu güvenlik açığını acil durum olarak işaretleyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Yetkililer, kullanıcıların herhangi bir saldırıya maruz kalmamaları için tarayıcılarını bekletmeden güncellemeleri gerektiğini vurguluyor.

Ayarlar > Chrome Hakkında yolunu izleyerek güncelleme yapabilirsiniz.