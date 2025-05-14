Google'dan Android için yeni tasarım dili: Material Three Expressive

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Teknoloji devi Google, Android işletim sistemi için Material Three Expressive adını verdiği yeni ve canlı bir tasarım dilini resmi olarak tanıttı.

İlk olarak Android 12 ile sunulan Material You'nun renkli ve özelleştirilebilir öğelerinden ilham alan bu yeni yaklaşım, Android 16 beta sürümüne entegre edilecek.

YENİ TASARIM DİLİ 'CANLI GÜNCELLEMELERİ' GELİŞTİRİYOR

Material Three Expressive, daha önceki Android 16 beta sürümünde tanıtılan 'Canlı Güncellemeler' özelliğini daha da ileri taşıyor.

Apple'ın Canlı Aktiviteler özelliğine benzeyen bu sistem, yemek teslimatı ve navigasyon gibi uygulamalar için kilit ekranı ve bildirim gölgesi gibi farklı alanlarda gerçek zamanlı güncellemeler sunuyor.

HIZLI AYARLAR VE UYGULAMA TASARIMI YENİLİKLER SUNUYOR

Yeni tasarım diliyle birlikte Hızlı Ayarlar özelliği de güncellenerek kutucukları yeniden boyutlandırma ve düzenleme imkanı tanıyor; ayrıca geliştiriciler uygulamaları için yeni simge şekilleri, yazı stilleri ve renk paletleri ediniyor.

Animasyonlar daha 'esnek' bir his verirken, bildirimler silindiğinde dokunsal geri bildirimler kullanıcı eylemini vurguluyor.

CANLI RENKLER KULLANICI DİKKATİNİ DAHA ETKİLİ YÖNLENDİRİYOR

Google'ın geliştiricilere yönelik açıklamalarına göre, bu yeni tasarım öğeleri sadece estetik amaçlı değil, aynı zamanda kullanıcıların dikkatini daha etkili bir şekilde yönlendirmek için özel olarak tasarlandı.

Konsept görsellerinde kullanılan parlak mor ve pembe gibi canlı renkler, yeni tasarımın özellikle genç kullanıcılar arasında daha çekici olmasını hedefliyor.