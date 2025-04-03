Google'dan Android kararı: Artık gizli yürütülecek

Haber Merkezi

Google, Android işletim sisteminin geliştirme sürecinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, önümüzdeki haftadan itibaren Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) üzerinden yapılan güncellemeleri durduracak.

Artık tüm geliştirmeler, resmi lansmana kadar Google'ın dahili ofislerinde gizli tutulacak.

ANDROID GELİŞTİRME SÜRECİ NEDEN DEĞİŞİYOR

Google, bu değişikliği geliştirme sürecini basitleştirmek ve daha verimli hale getirmek amacıyla yaptığını açıkladı.

Şirket, dahili olarak yapılan geliştirmeler sayesinde farklı Android sürümlerini birleştirirken yaşanan çakışmaları önlemeyi hedefliyor. Bu sayede, güncellemelerin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yayınlanması bekleniyor.

KULLANICILARI VE GELİŞTİRİCİLERİ NELER BEKLİYOR

Google'ın bu kararı, Android kullanıcılarının günlük deneyimini büyük ölçüde etkilemeyecek. Güncellemeler ve yeni özellikler, her zamanki gibi yayınlanmaya devam edecek.

Uygulama geliştiricileri de araç ve kaynaklarda herhangi bir değişiklik olmadığı için süreçten fazla etkilenmeyecekler.

Ancak, Android ekosistemini yakından takip eden teknoloji meraklıları ve geliştiriciler için durum biraz farklı olacak.

ERKEN SIZINTILAR VE SPEKÜLASYONLAR AZALACAK

AOSP'nin geliştirme sürecinden çıkarılmasıyla birlikte, yeni Android özellikleri ve cihazları hakkında erken ipuçları bulmak zorlaşacak.

Daha önce, AOSP üzerinden yapılan güncellemeler sayesinde yaklaşan Pixel modelleri ve yazılım güncellemeleri hakkında bilgiler sızdırılabiliyordu.

Bu durum, teknoloji dünyasında heyecan yaratırken aynı zamanda yanlış bilgi ve spekülasyonlara da yol açabiliyordu. Google'ın bu kararıyla, erken sızıntıların ve spekülasyonların azalması bekleniyor.