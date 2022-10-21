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    Google'dan arama sonuçlarını işgal eden zararlı sitelere engel

    Bir süredir Google'daki arama sonuçlarını .pl, .nl, .it, .ch, .cz gibi uzantılı spam web siteleri işgal etmişti. Google, bu siteler için yeni bir güncelleme yayınladı.
    • 21.10.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:54
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    Google'dan arama sonuçlarını işgal eden zararlı sitelere engel

    ABD merkezli teknoloji devi Google, spam ile mücadeleyi hedefleyen bir algoritma güncellemesi yayınladı.

    Geçen yıl da benzer bir spam güncellemesi yayınlayan Google, sahte sonuçlarla mücadelede zorlanıyor.

    Dünyanın en çok kullanılan arama motorunda sorgu yapan kullanıcılar, bir süredir .pl, .nl, .it, .ch, .cz uzatılı internet siteleriyle karşılaşıyorlardı.

    Kullanıcılara maddi zararlar veriyor

    NTV'de yer alan habere göre, oltalama yöntemini (Phishing scam) benimse﻿​miş bu siteler, kullanıcıları kendi platformlarına çekip maddi zarara uğratıyordu.

    Google bu konuda kendini sürekli geliştirse de dolandırıcılar da yeni yöntemler bulma konusunda uzmanlaşıyor.

    Bazı internet sitelerinin bu güncellemeyle trafik kaybedeceği düşünülüyor. Güncelleme sonrasında trafiklerin normale dönmesinin birkaç ay sürebileceği belirtildi.

    google


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