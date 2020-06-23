Google'dan arıyorum diyen dolandırıcılara dikkat

Crabs Media Kurucu Ortağı Burak Önal, Google dolandırıcılarına dikkat çekerek, özellikle bu şekilde firmalardan aradığını söyleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Akıllı telefon kullanım oranlarının bir hayli artmasıyla internet kullanımı da bir o kadar arttı. İnternet ortamını büyük bir kaynak olarak gören dolandırıcılar ise çeşitli yöntemlerle kullanıcıları kandırmanın peşinde.

Son zamanlarda, arama motoru Google’dan aradıklarını söyleyen dolandırıcıların sayısı iyice arttı.

"GOOGLE'IN TÜRKİYE'DE ÇAĞRI MERKEZİ YOK"

Crabs Media Kurucu Ortağı Burak Önal, Google dolandırıcılarına dikkat çekerek, "Öncelikle şu iyi bilinmelidir, Google‘ın Türkiye de resmi olarak fatura keseceği ve herhangi bir hizmet için para istediği bir çağrı merkezi yoktur. Bu tarz istekler ile arayan kişilere itibar edilmemelidir." dedi.

GOOGLE HARİTALAR DOLANDIRICILIĞI

Son zamanlarda dikkat çeken bir diğer dolandırıcılık faaliyetinin de Google Haritalar. İşlemeleri arayan dolandırıcılar olduğunu kaydeden Önal, "’Google Haritalar’daki yerinizi yanlış, değiştirmek ister misiniz?’ sorusu karşısında şaşıran işletme sahipleri hemen ‘Evet’ cevabını veriyor. Ancak bu değişim tamamen ücretsiz olarak herkes tarafından yapılabiliyor.

Google İşletme Hesabı üzerinden düzeltmeler kolaylıkla yapılabiliyor. Bunun için herhangi bir ücret ödememelisiniz." dedi.



Büyük çaplı sitelerin zaten uzmanlarla çalıştıkları için bu konuda sorun yaşamadıklarını belirten Burak Önal, "Ancak küçük çaplı ve küçük bütçelerle çalışan firmalar, reklam çalışmalarını kendileri yönetmeye çalışıyor. Dolandırıcılar, büyük firmaları değil küçük firmaları arıyorlar. Her sektörde bu durum böyle." şeklinde konuştu.