Google'dan ebeveynlere fotoğraf silme hakkı

Google, artık reşit olmayanların fotoğraflarının arama sonuçlarından kaldırılmasına ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda izin verecek.

Google, 18 yaşından küçük kişilere ait fotoğrafların, ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda arama sonuçlarından çıkarılacağını duyurdu.

Yeni gizlilik seçeneği, Google'ın 18 yaşın altındaki kullanıcılar için önceden ek korumalar oluşturmak amacıyla ağustos ayında duyurduğu özelliklerden biriydi.

TEK ADIMDA KALDIRMA İSTEĞİ GÖNDERİLEBİLECEK

18 yaşının altındakilerin ebeveynler, bir istek formu doldurarak Google’dan bir fotoğrafı, arama sonuçlarından çıkarmasını isteyebilecek.

Google, tüm istekleri inceleyeceğini ve gerektiğinde ek doğrulama sorularıyla takip edeceğini söylüyor.

ABD'li şirkete göre yapılan başvuru, fotoğrafın internetten tamamen kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Çünkü ilgili web sitesinde hala görüntü duruyor olabilir.

Google, insanların o içeriğin tamamen kaldırılması için web sitesinin yöneticisiyle iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.